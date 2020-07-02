Define büyüsü çözmeye giden kişi öldü

'Anneannem ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde define büyüsü çözmeye giden kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Navsaklar köyü Durali Mahallesi'nde define arayan İlyas K., define olduğunu düşündüğü yerin büyülü olduğunu belirterek, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan S.A.’yı getirdi.

Kazı yapmak üzere belirlenen adrese giden İlyas K., S.A.'dan büyüyü bozmasını istedi. Bu sırada S.A. birden yere yığılırken, öldüğü belirlendi.

Olay yerine jandarma ekipleri çağrılırken, İlyas K. gözaltına alındı.

S.A.'nın ölüm nedenin belirlenmesi için cesedi Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.