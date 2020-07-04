Karabük'te "Güvenli Denetim Belgesi" verildi

Karabük Valisi Fuat Gürel, kontrolü sosyal hayat döneminde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile diğer kurumların personellerinden oluşan denetim ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda "Güvenli Denetim Belgesi" almaya hak kazanan işletmeleri ziyaret ederek belgelerini verdi.

Vali Gürel beraberinde İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Ticaret İl Müdürü Ferudun Karataş, Karabük Belediyesi Zabıta Müdürü Sedat Köse ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim ekipleri ile birlikte kontrollü sosyal hayat döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Toplumda Salgın Yönetimi Çalışma Rehberindeki şartları yerine getiren ve habersiz yapılan beş denetim sonucunda kurallara uygun olarak hareket eden 5 işletmeyi ziyaret ederek "Güvenli Denetim Belgesi"ni işletme sahiplerine verdi.

Karabük merkezde faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret eden Vali Gürel, "Normalleşme takvimi kapsamında yayınlanan bazı kurallarımız var ve kamu kurumlarımız tarafından gerekli denetimler gerçekleştiriliyor. Yapılan denetimlerde kurallara uymayanlara gerekli yaptırımlar uygulanırken kurallara uyan işletmelerimize de bu şekilde ödüllendiriyoruz. Berber, kasap, manav, market, lokanta, kafeterya ve benzeri tüm işletmelerimizde bu denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de bu işletmelerimizi ziyaret ederek belgelerini vereceğiz. Habersiz yapılan 5 denetim sonucunda denetimi başarı ile geçen işletmelerimize bu belgeyi veriyoruz. Ancak denetimlerimiz devam edecek ve kurallara uyulmadığının tespit edilmesi halinde bu belgeleri geri alacağız, inşallah bu duyarlılığınızı devam ettirirsiniz. Karabük bilinçli bir şehir, ilimizde sürdürdüğümüz Covid19 mücadelesi devam ediyor. Sizler gibi duyarlı işletmelerimizin ve çalışanları sayesinde hastalığı en alt seviyeye çekmiş olacağız. Denetim sadece kamu kurumlarımızın ekipleri ile olmaz, işletmecilerimizin de kurallara uygun şekilde hareket etmesi lazım, vatandaşlarımız ile olan diyalogu uygun bir şekilde yürütebilirsek inşallah bu hastalığı bertaraf edeceğiz. Göstermiş olduğunuz duyarlılığınız için teşekkür ediyorum, 'Güvenli Denetim Belgesi'nin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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