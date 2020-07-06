Karabük'te, akşam saatlerinde beliren dolunay geceyi aydınlattı.
Akşam saatlerinde Karabük semalarında beliren dolunay, güzel görüntüler oluşturdu. Dolunay, bulutsuz hava ile gökyüzünde buluşunca, eşsiz görüntüler ortaya çıktı.
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