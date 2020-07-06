(Özel) Safran üretiminde Türkiye'de ilk "Dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safranın soğanı artık makineyle toplanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Safran üretiminde Türkiye'de ilk "Dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safranın soğanı artık makineyle toplanıyor

İHA

(Özel) Safran üretiminde Türkiye'de ilk "Dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safranın soğanı artık makineyle toplanıyor

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisinin soğanı Türkiye'de ilk kez makineyle toplanmaya başlandı.
Gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan ve kilosu 30 bin liradan satılması dolayısıyla "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran bitkisinin soğanlarının üç yılda bir hasadı yapılıyor.
İnsan gücüyle ekimi yapılan safran soğanı, ekildiği ilk yıldan itibaren 3 yıl ürün veriyor, daha sonra yavru vermesi nedeniyle topraktan sökülen soğanlar, başka alana dikiliyor. Üç yıl sonunda soğanların söküldüğü toprak da bir kaç yıl dinlendiriliyor.
Daha önce bel küreği ve kazmayla insan gücüyle sökülen soğanlar, Safranbolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "safranda iş gücünün azaltılması ve verimliliğin artırılması" amacıyla hazırlanarak Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2018 Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında destek gören "Dünya Miras Kentinin Kırmızı Altını Safran" projesi kapsamında artık makineyle sökülüyor.

"İşçilik maliyetimizi düşürdü"
Safran üreticisi İsmail Yılmaz, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, safran sokağı hasadına biraz geç başladıklarını söyledi.
Soğan dikilen alanın üç yılda bir değiştirildiğini ifade eden Yılmaz, "Haziran ayında yağmur çok yağdı, birkaç gündür söküm yapıyoruz. Bira hafta daha sürer. Topladığımız soğanları kapalı alanda kurutacağız. Kuruduktan sonra ağustos ayında dikim yapacağız, biraz da soğan talep edenler var, onlara da vereceğiz" dedi.
Söküm yaptıkları toprağı dinlenmeye bırakacaklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:
"Bir kaç yıl sonra dikim yapacağız. Makineleşme çok randumanlı çok da iyi oldu. İşimizi kolaylaştırdı, işçilik maliyetimizi düşürdü. Safran 3 yılda bir sökümü yapıldığı için dikili olan alan sertleşiyor. Sertleşince elle sökümü çok zor ama makine gücüyle bu daha basit, daha kolay oluyor. Makine söküyor arkadan da ekip sökülen soğanları topluyor. Daha önce bel küreği ya da kazmayla tek tek sökülüyordu."
Yurt dışında buna benzer bir çalışma gördüğünü ancak onun manuel bir makine olduğunu anlatan Yılmaz, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile BAKKA tarafından hazırlanan proje kapsamında safran dikim, söküm ve sellektör makinesi kazandırdılar bölgemize. Bizde bunları kullanıyoruz. Makineyle biz yapıyoruz. Söküm makinesi hiç görmedim ama dikim makinesi vardı, manueldi böyle otomatik değildi" diye konuştu.
Safran bitkisinin kilosu 30 bin liradan satılırken, safran soğanın kilosu da piyasada 120 liraya satılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Safranbolu eski günlerine dönüyor UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu'da hafta sonu turist yoğunlu yaşandı
YEREL HABERLER Safranbolu eski günlerine dönüyor UNESCO Dünya Miras ...
Takılar cansız mankenlere, tebrikler gelin ve damada
YEREL HABERLER Takılar cansız mankenlere, tebrikler gelin ve damada
Alevleri görünce hem çekti hem de ağlayarak dua etti Karabük’te 2 ev, 1 traktör yangında kül oldu
YEREL HABERLER Alevleri görünce hem çekti hem de ağlayarak dua ...
"Dolunay" geceyi aydınlattı
YEREL HABERLER "Dolunay" geceyi aydınlattı
Karabük´te 2 ev, samanlık ve traktör yandı 
YEREL HABERLER Karabük´te 2 ev, samanlık ve traktör yandı 
Düğünde takılar cansız mankenlere takıldı 
YEREL HABERLER Düğünde takılar cansız mankenlere takıldı 
Kaza yaptı, ‘daldım abi’ dediği sürücüden özür diledi
YEREL HABERLER Kaza yaptı, ‘daldım abi’ dediği sürücüden özür diledi
Vali Gürel ve milletvekili Ünal kayak merkezini inceledi
YEREL HABERLER Vali Gürel ve milletvekili Ünal kayak merkezini ...
Korona virüse rağmen yere atılan paraları ağzıyla aldı
YEREL HABERLER Korona virüse rağmen yere atılan paraları ağzıyla ...
Alkollü sürücü aracıyla önce otomobillere sonra baba ve kızına çarptı 
YEREL HABERLER Alkollü sürücü aracıyla önce otomobillere sonra baba ...
396 promil alkollü sürücü dehşet saçtı Alkollü sürücü önce iki araca ardından baba ve kızına çarptı
YEREL HABERLER 396 promil alkollü sürücü dehşet saçtı Alkollü sürücü ...
Önce kaza yapıp kaçmaya çalıştı, sonra gazeteciye saldırdı
YEREL HABERLER Önce kaza yapıp kaçmaya çalıştı, sonra gazeteciye ...
Korona virüs görülen köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Korona virüs görülen köy karantinaya alındı
İkinci kattan düşen minik Siraç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İkinci kattan düşen minik Siraç hayatını kaybetti
Safran üreticileri, soğanları topladı
YEREL HABERLER Safran üreticileri, soğanları topladı
Gelin almaya çekici üzerindeki otomobiliyle gitti
YEREL HABERLER Gelin almaya çekici üzerindeki otomobiliyle gitti
Karabük´te kavşakta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Karabük´te kavşakta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Karabük'te "Güvenli Denetim Belgesi" verildi
YEREL HABERLER Karabük'te "Güvenli Denetim Belgesi" verildi
İki otomobilin çarpıştığı kazada LPG tankı yola fırladı Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER İki otomobilin çarpıştığı kazada LPG tankı yola ...
Klasik otomobili yıpranmasın diye çekici üzerinde gelin almaya gitti Motor ustası damat, kendi yaptığı klasik otomobil yıpranmasın diye çekiciye yükleyerek kızı almaya gitmesi görenleri şaşırttı
YEREL HABERLER Klasik otomobili yıpranmasın diye çekici üzerinde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X