Karabük’te vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısı yapıldı

Karabük’te İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ‘Covid19 Tedbirleri Denetimi' kapsamında gerçekleştirilen uygulamada vatandaşlar sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıldı.

İçişleri Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin düzenli denetlenmesi ilgili "Covid19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelge 81 il valiliğine gönderildi. Karabük’te de genelge doğrultusunda polis ekipleri kentin farklı noktalarında uygulama yaptı. İnsan hareketliliğinin yoğun olduğu Kemal Güneş Caddesi ve Güven kavşağında gezen ekipler banka önlerinde ve çay ocaklarında sosyal mesafeye uymayan vatandaşlara uyarılar yaptı. Uygulama kapsamında kentte maske kullanımına büyük çoğunlukta uyulduğu görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.