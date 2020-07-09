Karabük’te sahte tarihi eser operasyonu

Karabük’ün Yenice ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda aralarında biri uzman çavuş 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yenice ilçesinde tarihi eser operasyonu gerçekleştirildi. Şahsılarla birlikte tarihi eser olduğu düşünülen ve yapılan incelemede sahte olduğu belirlenen altın sikkeler ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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