Karabük Defterdarlığı’nda görevli 7 kişi de korona virüs tespit edildi, kurum kapatıldı

Karabük’te birden fazla çalışanda pozitif vak'anın görüldüğü defterdarlık kapatılıp karantina altına alındı.
Karabük Defterdarlığı’nda görev yapan 7 personel yüksek ateş ve öksürük nedeniyle hastaneye başvurdu. Test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından defterdarlık kapatılarak karantinaya alındı. Girişçıkışların yasaklandığı kurumda, Sağlık Bakanlığı tarafından gelecek karara göre karantina süresinin uzayıp uzamamasına Pazartesi günü karar verileceği öğrenildi.
Öte yandan kentte Karabük İl Özel İdaresi, İŞKUR ve bir bankada da birden fazla çalışanda Covid19 tespit edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.