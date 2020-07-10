Apartman sakinlerini tedirgin eden ses baykuş çıktı Havalandırma boşluğundaki baykuşu itfaiye ekipleri mahsur kaldığı yerden kurtardı

Karabük’te bir apartmanın havalandırma boşluğuna giren ve içeride mahsur kalan baykuşu itfaiye ekipleri kurtardı.

Şirinevler Mahallesi’nde bulunan Nur Sitesi A Blok’un havalandırma boşluğuna baykuş girdi. Boşluktaki sesi duyan ve tedirgin olan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 1. katta bulunan daireden yaptıkları kontrollerde içeride baykuş olduğunu belirledi. İçeriye girdikten sonra dışarı çıkamayan baykuşu çıkaran ekipler, hayvanı Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

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