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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Safranbolu'nun yeni turizm alternatifi: Lavanta bahçeleri

İHA

Karabük'ün Safranbolu Kaymakamlığı ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğünün çalışmaları neticesinde kurulan lavanta bahçeleri, ilçede tarihi yapılardan sonra turizmde yeni bir alternatif oluşturdu.

Safranbolu'nun yeni turizm alternatifi: Lavanta bahçeleri

Karabük'ün Safranbolu Kaymakamlığı ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğünün çalışmaları neticesinde kurulan lavanta bahçeleri, ilçede tarihi yapılardan sonra turizmde yeni bir alternatif oluşturdu.
Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer tarafından başlatılan projelerle ilçe turizmi gelişiyor. Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konaklarıyla yılda 1.5 milyon turist ağırlayan Safranbolu ilçesinin yeni turizm alternatifi lavanta bahçeleri olacak. Kaymakamlık ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü kontrolünde dikilecek lavantalar, ilçe turizminde yeni bir alternatif oluşturacak.
Son günlerde Safranbolu için yapılan projelerin bir bir hayata geçmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kaymakam Fatih Ürkmezer, "Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ülkemiz genelinde başlatılan fidan dikim kampanyası öncesi yaptığımız çalışmalar neticesinde ilçemize yeni bir turizm alternatifi kazandırdık. Kurumlarımızla istişarelerimiz ve Orman İşletme Müdürlüğümüz tarafından yapılan arazi analizleri ile ilçemizde ismini veren safran ile bütünlük oluşturacak şekilde ve doğal turizmi öne çıkaracak lavanta ormanımızın kapılarını halkımıza açtık. Daha ilk yılında lavanta fidanlarının tuttuğunu ve bu kadar hızlı geliştiğini görmek memnuniyet verici. İnşallah 3 yıl içinde tam bir lavanta ormanı haline gelecek. İlçemizde bir ilk olan lavanta ormanı, diğer aromatik bitkilerle zenginleştirilerek, Safranbolu’ya ekonomi ve turizmin yanında rekreaktif değer katacaktır. Bizler bütün fırsatları değerlendirerek Safranbolu için proje üretmeye devam edeceğiz, yalnız bu değerleri hep birlikte koruyalım ve sahip çıkalım. Halkımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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