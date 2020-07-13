Kazayla kendini vuran Afgan uyruklu çoban öldü

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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 18 yaşındaki Afgan uyruklu genç, oturduğu sırada elindeki tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Yürecik köyünde meydana geldi. Köyde çobanlık yapan Afgan uyruklu N.A. (18), hayvanlara baktığı sırada dinlenmek için yolun kenarına oturdu. İddiaya göre, kucağına koyduğu tüfeğin ateş alması sonucu karnından vurulan genç çoban kanlar içerisinde yerde kaldı. Yolun kenarında hareketsiz yatan genci gören köylüler durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde çobanın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme çalışması başlatırken, 18 yaşındaki gencin cenazesi Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde bulunan tüfek kriminale gönderilirken, N.A’nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

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