Prof. Dr. Akdur, “Bebeklerin ve küçük çocukların yalnız bırakılması ölümle sonuçlanabilir”

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Recep Akdur, emekleyen bebeklerin ve çocukların, camı açık odada veya balkonda bir an bile olsa yalnız bırakılmasının ölümcül sonuçlara yol açacağını bildirdi.

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Recep Akdur, ortamı veya odayı havalandırmak için açılan camlara ve balkon kapılarına çok dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Emekleyen bebeği veya özellikle küçük çocuğu olan ailelere, bebek ve çocukların bakımını üstlenen kişilere, 'aman dikkat’ diyorum. Bir anda, açık cam veya balkondan bebekleriniz, çocuklarınız sarkabilirler ve Allah Korusun aşağıya düşebilirler. Lütfen çok dikkatli olalım. Emekleyen bebekler ve küçük çocuklar; camı açık odada, balkon kapısı açık bir odada ve balkonda kesinlikle yalnız başlarına bırakılmamalıdır. Sandalye ve diğer tüm mobilyaların pencerelerden uzakta olması, pencerelere takılacak kilit veya parmaklıklar, balkon kapısının kapalı ve kilitli olması da alınacak önlemlerden bazılarıdır" diye konuştu.

Bebeklerin az bir suda bile boğulabildiklerini hatırlatan Akdur, içi su dolu küvet, leğen veya kovaların bile bebekler için çok büyük tehlikelere yol açabildiğini söyledi.

Bu nedenle küvet, leğen ve kovaların boş tutulmasının önemli olduğunu belirten Akdur, bebek ve küçük çocukların yıkanırken bir an bile olsa yalnız bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

Bebek ve çocuk yaralanma ve ölümlerinin çok önemli bir bölümünün önlenebilen kazalara bağlı olduğunu kaydeden Akdur, şu ifadelere yer verdi: "Oyuncaklar bebek ve çocukların yaşına uygun olmalı, sivrilen veya parçalanmaya hazır hale gelen oyuncaklara dikkat edilmeli, oyuncaklar düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bıçak, çakı, makas, kesici aletler, tornavida, çivi ve ucu sivri tüm malzemeler, matkap, çekiç, testere gibi aletler, bebek ve çocukların kesinlikle ulaşamayacağı yerlerde olmalı, bu konuya çok dikkat edilmelidir. Evin dış kapısı varsa çocuk kilidi yoksa anahtar ile kilitlenmeli. Böylece; küçük çocukların evin dış kapısını sizden habersiz ve izinsiz olarak açmalarını, dışarı çıkmaya çalışmalarını veya zili çalan kötü niyetli kişilere kapıyı açmalarını önlemiş olursunuz. Bebek ve çocuğu olan tüm aileler, bebek ve çocukların bakımını üstlenen herkes her an çok dikkatli olmak zorundadır. Benim bebeğime veya çocuğuma bir şey olmaz demeyin. Lütfen çok dikkat edin."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.