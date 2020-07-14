Başkan Köse muhtarlarla buluştu

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Belediyenin Fen İşleri, Temizlik İşleri, Kültür ve Sosyal İşler Müdürleri ile Safranbolu Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin Yavuz’un eşlik ettiği toplantıda Çeşme Mahallesi’nin talep ve ihtiyaçları değerlendirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, incelemeler yapan Başkan Köse'nin Tarihi Çarşı’daki ikamet alanlarında ses sistemli eğlence yapılmaması ve saat sınırı kurallarına uyulmadığı konusunda şikayetleri dinlediği belirtildi.

Açıklamada, Hükümet Sokak ve belediyeye ait otopark ile ilgili park etme ve yol ile ilgili sorunlar çözülmek üzere ağustos ayı planına alındığını, dolmuş hatlarıyla ilgili vatandaş taleplerinin ise değerlendirilerek ilgili paydaşlarla istişare edileceği kaydedildi.

Halkın ve esnafın Cumhuriyet Caddesi uygulamasından memnun olduğu aktarılan açıklamada, Tarihi Çarşı’da da uygulanması için esnaflarla ortak bir toplantı yapılacağı, mobil bir tadilat ekibinin kurulacağı belirtildi.

Açıklamada, sözlerine yer verilen Belediye Başkanı Elif Köse, "Bize memnuniyetlerini ileten mahallemize öncelikle teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Tarihi alanları içeren Çeşme Mahallemizin diğer mahallelerimize göre çok daha farklı ihtiyaçları oluyor. Korumanın başkentinde tüm talepler titizlikle değerlendirilerek kültüre ve dokuya uygun olacak biçimde hayata geçiriliyor" dedi.

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