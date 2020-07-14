Vali Gürel'e ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Gürel'e ziyaret

İHA

Karabük Valisi Fuat Gürel, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz'ü ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Vali Gürel'e ziyaret

Karabük Valisi Fuat Gürel, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz'ü ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
Tarih boyunca verdiği var olma mücadelelerinden hep zaferle çıkmış olan yüce Türk milletinin; vatanını, bayrağını, milli ve manevi değerlerini hedef alan saldırılara karşı her zaman canı pahasına koruyacağını ifade eden Vali Gürel, vatan mevzu bahis olduğunda bu topraklarda “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır” şiarıyla, mermilerin, tankların, topların karşısında sıradağlar gibi duranların hiç bitmeyeceğini vurguladı.
Şehit aileleri ve gazilere verdiği maddi ve manevi desteklerden dolayı Vali Gürel’e teşekkür eden Genel Başkan Gündüz, derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı 
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı 
15 Temmuz şehidinin mezarına ziyaret
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidinin mezarına ziyaret
Karabük'te "15 Temmuz Darbe Girişiminin Uluslararası Öğrencilerin Eğitimine Etkileri" paneli
YEREL HABERLER Karabük'te "15 Temmuz Darbe Girişiminin Uluslararası ...
Başkan Köse muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Köse muhtarlarla buluştu
Rektör Polat'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
YEREL HABERLER Rektör Polat'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ...
Vali Gürel'den 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Vali Gürel'den 15 Temmuz mesajı
Milletvekili Ünal'dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Ünal'dan 15 Temmuz mesajı
Karabük’te ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ anma etkinlikleri başladı
YEREL HABERLER Karabük’te ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ ...
İl Özel İdaresi 2020 yılı sıcak asfalt çalışmalarına start verdi
YEREL HABERLER İl Özel İdaresi 2020 yılı sıcak asfalt çalışmalarına ...
Başkan Çaylı : “ Milletimiz 15 Temmuz 2016’da tarih yazmıştır “
YEREL HABERLER Başkan Çaylı : “ Milletimiz 15 Temmuz 2016’da tarih ...
170 promil alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı
YEREL HABERLER 170 promil alkollü sürücünün kullandığı otomobil ...
Karabük'te trafik kazası: 4'ü çocuk 7 yaralı
YEREL HABERLER Karabük'te trafik kazası: 4'ü çocuk 7 yaralı
Ayasofya’nın cami olması dolayısıyla vatandaşlara lokma dağıtıldı
YEREL HABERLER Ayasofya’nın cami olması dolayısıyla vatandaşlara ...
Karabük’e 5 adet solunum cihazı hediye edildi
YEREL HABERLER Karabük’e 5 adet solunum cihazı hediye edildi
Kazada ağır yaralanan kadın, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada ağır yaralanan kadın, hayatını kaybetti
Karabük’te ‘Huzur ve Güven' uygulamasında 13 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Karabük’te ‘Huzur ve Güven' uygulamasında 13 kişi ...
Başkan Vergili'den Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Vergili'den Temmuz mesajı
Karabük fıstık kenti olma yolunda
YEREL HABERLER Karabük fıstık kenti olma yolunda
Prof. Dr. Akdur, “Bebeklerin ve küçük çocukların yalnız bırakılması ölümle sonuçlanabilir”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Akdur, “Bebeklerin ve küçük çocukların ...
(Özel) Buğday tarlaları çiftlerin yeni gözdesi oldu Ekin tarlaları yeni evlenen çiftler için doğal fotoğraf platosu haline geldi
YEREL HABERLER (Özel) Buğday tarlaları çiftlerin yeni gözdesi ...
Karabük Üniversitesinde 14 Yemenli öğrenci mezun oldu
YEREL HABERLER Karabük Üniversitesinde 14 Yemenli öğrenci mezun oldu
Tıra çarpan otomobil yoldan çıktı : 1’i ağır 2 yaralı
YEREL HABERLER Tıra çarpan otomobil yoldan çıktı : 1’i ağır 2 yaralı
Kazayla kendini vuran Afgan uyruklu çoban öldü
YEREL HABERLER Kazayla kendini vuran Afgan uyruklu çoban öldü
Karabükspor'dan TFF'ye küme düşürülme tepkisi
YEREL HABERLER Karabükspor'dan TFF'ye küme düşürülme tepkisi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X