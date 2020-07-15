Karabük´te binlerce kişi meydanda namaz kıldı 

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK´te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü´nde binlerce kişi meydanda namaz kılarken, Kur´an-ı Kerim okundu.

15 Temmuz hain darbe girişiminde meydanları boş bırakmayan Karabüklüler, kalkışmanın 4'üncü yılında yine meydanları boş bırakmadı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, Kent meydanını doldurdu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda vatandaşlar akşam namazını kent meydanında kıldı. Kur´an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programının ardından protokol konuşmaları yapıldı. DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2020-07-15 22:37:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.