Yenice ilçesinde 11 kişide korona virüs tespit edildi

Karabük’ün Yenice ilçesinde 11 kişide korona virüs tespit edilen mahallede sokak karantina altına alındı.



Karabük Valiliği, ilçeye bağlı Özal Mahallesi Gazi Sokak’ta birden fazla korona virüs vakasının tespit edildiğini ve vakaların temaslı sayısının fazla olması dolayısı ile 16 Temmuz 2020 saat 24.01’den 29 Temmuz 2020 saat 24.00’a kadar 14 gün süre ile karantina kararı alındığını açıkladı.



Covid19 enfeksiyonun yayılmasının engellenmesinin ve toplum sağlığının korunması amacıyla karantina kararının alındığının belirtildiği açıklamada, “Alınan bu karar doğrultusunda kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanunu’nun 282. Maddesi gereği ve 5326 sayılı Kabahatlar Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında adli işlemlerin uygulanmasın karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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