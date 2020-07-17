KBÜ "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020"de

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KBÜ "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020"de

İHA

90 farklı ülkeden yaklaşık 9 bin uluslararası öğrencisi bulunan Karabük Üniversitesi (KBÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020" için hazırlıklarını tamamladı.

KBÜ "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020"de

90 farklı ülkeden yaklaşık 9 bin uluslararası öğrencisi bulunan Karabük Üniversitesi (KBÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020" için hazırlıklarını tamamladı.
KBÜ'den yapılan açıklamada, Karabük Üniversitesi dünyanın her yerinden uluslararası öğrencilerin ve ailelerinin katılım sağlayacağı "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020"de yerini aldığı belirtildi.
Dünyanın en iyi ilk bin üniversitesi arasında yer alan ve Ankara, İstanbul dışından bu sıralamaya giren tek üniversite olan Karabük Üniversitesinin 20 22 Temmuz tarihleri arasında küresel ölçekte ilk kez düzenlenen fuar ile 142 ülkeden gençlerin karşısına çıkacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"YÖK’ün son yıllarda kalitenin artırılmasına yönelik aldığı kararlar ve yaşama geçirdiği bazı uygulamalar ve bu bağlamda üniversitelerimizin ortaya koyduğu performans, Türkiye'yi yükseköğretimde cazibe merkezi haline getirmiştir. YÖK, uluslararasılaşmada yakalanan bu büyük ilerlemenin kesintiye uğramaması için diplomatik temsilciliğimizin bulunduğu 142 ülkede dikkatleri Türk yükseköğretimine çekmeyi, bu ülkelerde yaşayan yükseköğretim çağındaki gençleri sanal ortamda üniversitelerle buluşturmayı, onlara uzaktan öğrenme ve öğretimde dahil yükseköğretim alanında sahip olunan potansiyel ve imkanlar hakkında bilgilendirmeyi hedefliyor. Sanal fuar kapsamında yükseköğretim kurumlarının canlı tanıtım etkinlikleri, sesli görüntülü olarak aday öğrencilerle anında iletişim, tanıtım videoları, resim galerisi ve benzeri materyaller https://virtualfairyok.gov.tr adresinde yayınlanacak. Karabük Üniversitesi standına https://virtualfairyok.gov.tr/stand/196 adresinden ulaşılabilecektir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakamlar Müze Evi'nin restorasyonu başladı
YEREL HABERLER Kaymakamlar Müze Evi'nin restorasyonu başladı
Kaymakam Ürkmezer'den TSO'ya veda ziyareti
YEREL HABERLER Kaymakam Ürkmezer'den TSO'ya veda ziyareti
Safranbolu'da çöp depolama alanında düzenleme
YEREL HABERLER Safranbolu'da çöp depolama alanında düzenleme
Karabük’te 46 günde Covid-19 vak'a sayısı 427’ye yükseldi
YEREL HABERLER Karabük’te 46 günde Covid-19 vak'a sayısı 427’ye ...
Karabük'te asfalt çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Karabük'te asfalt çalışmaları devam ediyor
KARDEMİR ve ESOGÜ arasında protokol
YEREL HABERLER KARDEMİR ve ESOGÜ arasında protokol
Yenice ilçesinde 11 kişide korona virüs tespit edildi
YEREL HABERLER Yenice ilçesinde 11 kişide korona virüs tespit edildi
Karabük'te "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri Vali Gürel: “Bazı şehitlerimiz tabutlarına taşlar konarak defnedildi” Lisanslı sporcular sancağı Vali Gürel'e teslim etti
YEREL HABERLER Karabük'te "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" ...
Karabük´te binlerce kişi meydanda namaz kıldı 
YEREL HABERLER Karabük´te binlerce kişi meydanda namaz kıldı 
Milletvekili Güneş, “Hainler, milletimizin iman dolu göğsüne çarpmışlardır”
YEREL HABERLER Milletvekili Güneş, “Hainler, milletimizin iman dolu ...
STSO Meclis Başkanı Ünal: "15 Temmuz bir millet destanıdır"
YEREL HABERLER STSO Meclis Başkanı Ünal: "15 Temmuz bir millet ...
15 Temmuz şehidi kabri başında dualarla anıldı
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidi kabri başında dualarla anıldı
Karabük'te Haziran ayında 669 konut satıldı
YEREL HABERLER Karabük'te Haziran ayında 669 konut satıldı
Koronavirüs artışı sonrası yeni önlemler masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Koronavirüs artışı sonrası yeni önlemler masaya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X