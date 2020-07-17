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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakamlar Müze Evi'nin restorasyonu başladı

İHA

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 18 ve 19. yüzyıl Türk toplumunun geçmişini, kültürünü ve yaşama biçimi ile teknolojisini yansıtan Safranbolu evleri arasında önemli bir örnek olan Kaymakamlar Müze Evi'nin restorasyonu başladı.

Kaymakamlar Müze Evi'nin restorasyonu başladı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 18 ve 19. yüzyıl Türk toplumunun geçmişini, kültürünü ve yaşama biçimi ile teknolojisini yansıtan Safranbolu evleri arasında önemli bir örnek olan Kaymakamlar Müze Evi'nin restorasyonu başladı.

Safranbolu Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne bağlı olarak hizmet veren Kaymakamlar Müze Evi'nin restorasyonu için Vilayetler Birliği tarafından 600 bin lira destek sağlanırken, restorasyonun kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Kaymakamlar Müze Evi'nde sergilenen ve Osmanlı yaşam tarzını yansıtan tüm eserlerin Kent Tarihi Müzesi’nde sergilenmeye devam edeceğini belirtti.

Safranbolu'nun en önemli yapılarından biri olan Kaymakamlar Müze Evi'nin, ziyaretçi sıklığından dolayı yıprandığını vurgulayan Kaymakam Ürkmezer, "Kaymakamlar Evi Safranbolu için en önemli cazibe merkezlerinden biri. İlçeye gelen yerli ve yabancı turistler, burayı müze ve gezi evi olarak ziyaret ediyor. Amacımız bu nadide yapıyı iyi bir restorasyonla 'korumacılığın başkenti'nde korunmasını sağlamak. Restorasyon tamamlandıktan sonra müzecilik tekniğine uygun bir şekilde tekrardan elden geçirilecek ve inşallah kısa süre sonra tekrardan yenilenmiş şekilde hizmete açmayı düşünüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı Kent Tarihi Müzesi, Saat Kulesi ve Eski Cezaevi’ni tek ücret ödeyerek gezebilirler" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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