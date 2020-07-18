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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Safranbolu içmesuyu arıtma tesisi yıl içerisinde tamamlanacak

İHA

Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu ve AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Safranbolu içmesuyu isale hattı ve arıtma tesisinde incelemelerde bulundu.

Safranbolu içmesuyu arıtma tesisi yıl içerisinde tamamlanacak

Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu ve AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Safranbolu içmesuyu isale hattı ve arıtma tesisinde incelemelerde bulundu.
Bölge Müdürü Yaroğlu, arıtma tesisi çalışmalarının hızla devam ettiğini ve bu yıl tamamlanacağını söyledi.
Ülkenin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının yarısından fazlasının DSİ tarafından yapılan içme suyu tesislerinden karşılandığını ifade eden Yaroğlu, "81 İl İçme Suyu Eylem Planını hazırladık. Bu plan çerçevesinde şehirlerimizin 2040, 2050 ve 2071 yıllarına kadar olan içme suyu meselesini çözüme kavuşturacağız. Bu kapsamda Safranbolu içme suyu isale hattı ve arıtma tesisi çalışmaları hızla devam ediyor. Safranbolu içmesuyu isale hattı ve arıtma tesisinin tamamlanması ile Safranbolu’nun 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak. Tesisi 2020 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Tesisin tamamlanması ile Safranbolu’ya günde 35 bin metreküp kaliteli içme suyu temin edilecek" dedi.
Yaroğlu, Safranbolulu vatandaşlara kaliteli içme suyu temin edecek bu projenin hayat geçirilmesinde emeği geçenlere de teşekkür etti.
DSİ 23. Bölge Müdür Yarımcısı Yasin Devrim de Safranbolu içmesuyu isale hattı ve arıtma tesisi inşaatı işinin 26 milyon 980 bin TL bedelle 2017 tarihinde sözleşmesinin akdedildiğini belirtti.
İnşaat yüzde 81 tamamlandı
35 bin metreküp kapasiteli arıtma tesisi, hızar kaptajı rehabilitasyonu, 4 adet depo ve depolar arası bağlantılar yapılacağını aktaran Devrim, şunları kaydetti:
"Arıtma tesisi inşaatı işinde yüzde 81 gerçekleşme sağlanmış olup 2020 yılı içerisinde tamamlanarak Safranbolu ilçe merkezine arıtılmış suyun verilmesi hedeflenmektedir. İş muhtevasında yer alan Kanyon depo, Bostanbükü depo, Kirkille depo ve Gümüş depoların inşaat işleri tamamlanarak, mekanik çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca Safranbolu'nun mevcut içmesuyu kaynaklarından birisi olan ve halihazırda kullanılan Bulak kaynağından 59 lt/sn su mevcut hat korunarak branşman vasıtasıyla alınacak arıtma tesisine iletilecektir."
Karabük'te gerçekleştirilen yatırımların sıkı takipçisi olduklarını vurgulayan AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, "Safranbolu’muza çok büyük bir hizmeti olacak olan arıtma tesisini inşallah yakın bir zamanda hizmete kazandıracağız. Milletvekillerimiz ile birlikte Ankara’da DSİ Genel Müdürlüğünde ve bu işi bakanlık düzeyinde takibini yaptık. İnşallah bu tesisi en kısa sürede Safranbolu’muzun hizmetine sunacağız. Ben DSİ Bölge Müdürümüze, milletvekillerimize ödenek konusundaki katkılarından dolayı ve tüm ilgili firmaya ve çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Safranbolu içmesuyu isale hattı ve arıtma tesisinde incelemelerinde İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, DSİ 23. Bölge Müdür Yarımcısı Yasin Devrim, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı ve Safranbolu İl Genel Meclis üyesi Mustafa Ünal da hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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