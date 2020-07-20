Karabük’te koronadan ölenlerin sayısı 17 oldu

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Karabük'te korona virüsten dolayı yoğun bakımda tedavi gören 64 yaşındaki Recep Koç hayatını kaybetti. Böylece kentte korona virüsten ölenlerin sayısı 17’ye yükseldi.

Karabük’te Covid19’dan dolayı 105 pozitif vak'anın tedavisi hastanede sürerken, yoğun bakımda tedavi gören Recep Koç(64) yaşam mücadelesini kaybetti. Salgın sürecinden itibaren kentte ölüm sayısı ise 17 oldu.

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