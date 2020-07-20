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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gökgöz Göleti ekonomiye 1 milyon 786 bin TL değer katacak

İHA

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Karabük'e yapılan yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Gökgöz Göleti ekonomiye 1 milyon 786 bin TL değer katacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Karabük'e yapılan yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.
DSİ'den yapılan açıklamada, Karabük ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı belirtildi.
DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyulduğu ifade edilen açıklamada, "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.
Karabük ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır" denildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Eflani Gökgöz Gölet’inde çalışmaların devam ettiğini kaydetti.
Gökgöz Gölet’inin tamamlanması ile 760 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını vurgulayan Yıldız, "Temelden 27 metre yüksekliğe sahip Eflani Gökgöz Göleti'nin 0,53 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunun altını çizerek, Gökgöz Göleti tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artarak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 1 milyon 786 bin TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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