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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakanlıktan hibe çöp konteynerlerini para karşılığında sattılar Mesire alanı için satın aldığı çöp konteynerleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hibesi çıktı

İHA

Bakanlıktan hibe çöp konteynerlerini para karşılığında sattılar Mesire alanı için satın aldığı çöp konteynerleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hibesi çıktı

Karabük’te bir iş adamı tarafından Orman İşletme Müdürlüğü’nden kiralanan ve halka ücretsiz olarak hizmet veren mesire alanına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen çöp konteynerlerinin para karşılığında satılması tepki çekti.
Edinilen bilgiye göre, Eskipazar ilçesi Kemikli Sarıçamlık mevki'inde bulunan Türkiye’nin en kalabalık yollarından biri olan D100 ve E 80 karayollarına sınır olan mesire alanı vatandaşlara ücretsiz hizmet vermek adına iş adamı İbrahim Öztürk tarafından Orman İşletme Müdürlüğünden kiralandı. İş adamı Öztürk tarafından vatandaşa ücretsiz olarak hizmet veren mesire alanında biriken çöplerin çevre kirliliği oluşturduğu için hem çöp konteyneri hem de çöplerin alınması için İl Özel İdaresi’ne dilekçe yazarak başvuru yaptı. 2017 yılında verilen dilekçenin karşılık bulmamasının ardından 3 yıl cevap alamayınca durumu bu kez Karabük Valiliği’ne bildirdi. Resmi taleplerine rağmen 3 yıldır isteklerinin karşılanmadığını belirten Öztürk, mesire alanının İl Özel İdare’ye ait çöp toplama güzergahı olan Deresoplan köyü Gökyeri, Örencik ve Taşlık Mahalleleri yol güzergahında bulunduğu ifade ederek alana 10 adet çöp konteyneri ile birlikte bedeli mukabilinde pazartesi ve cuma günleri çöplerin alınması konusunda talepte bulunduklarını söyledi.
Valilik tarafından İl Özel İdare’ye gönderilen yazı doğrultusunda mesire alanına ücreti karşılığında çöplerin alınmasına ve konteyner verilmesine karar verildiğini de kaydeden İbrahim Öztürk, “Biz burayı dönemin milletvekili Osman Kahveci'nin direktifleri doğrultusunda halka hizmet için ormandan kiraladığımızda ne elektrik ne su vardı. Bu konuda devlet ve siyaset büyüğümüz Mehmet Ali Şahin Bey’in yardımları ile buraya hem su hem de elektrik getirdik. Tüm bunların hiçbir ticari gelir beklemeden vatandaşımız faydalansın diye yaptık. Her şeyi yaptık bir tek çöplerin alınması ve konteyner konulması konusunda 3 yıl uğraş verdik. Özel İdare'nin keyfi hareketlerinden dolayı 3 yıldır verdiğimiz dilekçeden sonuç alamadık. En son Valiliğe dilekçe yazarak sonuç aldık. İl Encümen kararı doğrultusunda belli bir ücret karşılığı çöplerin alınacağı yönünde sözleşme yaptık. Bunun yanında çöp konteynerleri ise kurum dışındaki kişilere ücret karşılığı verildiği ve dışarıdan da alınabileceği söyledi. Bizde paranın devlete gitmesi noktasında Özel İdareden alalım dedik ve 3 konteyneri için toplam 2 bin 550 TL ödeme yaptık. Konteynerleri mesire alanına konulmasının ardından üzerinde ‘Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilmiştir’ yazısını görünce şaşkınlık yaşadık. Ben de bunun üzerine yetkilileri arayarak, bakanlığın hibe olarak verdiği çöp konteynerleri neden para ile bize satıyorsunuz diye tepkimi ortaya koyup, Cumhurbaşkanımıza şikayet edeceğimi söyleyince konteynerleri gelip apar topar aldılar. Biz burada vatandaştan hiçbir ücret almıyoruz, tamamen ücretsiz onların hizmetine sunduk. Kendi köyümün sınırları içinde olan bir yeri ben Orman İşletmesinden kiralayarak halkın hizmetine sunduk. Hiçbir ticari amaç gütmeden halk faydalansın istiyoruz. Yine ücreti karşılığında çöplerin alınması ve konteyner verilmesi için 3 yıldır mücadele verdik. En son çare Valimize konuyu dilekçe ile arz edince sorun çözüldü ama bu sefer de üzerinde Bakanlığın hibesi diye yazan konteynerlerin para ile satılması bizi şaşkına çevirdi” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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