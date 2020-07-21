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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KARDEMİR Kavşağı ihale ediliyor

İHA

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, KARDEMİR Kavşağının ihale edileceğini açıkladı.

KARDEMİR Kavşağı ihale ediliyor

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, KARDEMİR Kavşağının ihale edileceğini açıkladı.
AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, yaptıkları ortak açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başta olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ziyaretlerinde sıklıkla gündeme getirdikleri KARDEMİR Farklı Seviyeli Kavşak Yapım İşinin ihalesinin 18 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşeceğini açıkladı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Karabük'ümüzün en önemli konularından olan ve yakından takip ettiğimiz KARDEMİR Kavşağı’nın yapımı ile birlikte yaşanan trafik yoğunluğu büyük ölçüde azalmış olup, trafik güvenliği ve standartları artırılarak vatandaşlarımızın rahat ve güvenli ulaşımına imkan sağlamış olacaktır. Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesi gerçekleşecek olan KARDEMİR Kavşağının iş kapsamında 4 bin ton çelik, 120 bin ton alt temel ve temel yapılması, 115 bin metrekare BSK kullanılacaktır. Karabük’ümüze hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz" denildi.

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