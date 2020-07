Kaymakam Ürkmezer yeni görev yeri için kentten ayrıldı Alanya Kaymakamlığı’na atanan Ürkmezer’den veda mesajı

Mülki İdare Amirleri atama kararnamesi ile Alanya Kaymakamlığı’na atanan Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer veda mesajı yayımladı.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 2017 yılında Kaymakam ve Belediye Başkanı olarak göreve başlayan Dr. Fatih Ürkmezer Mülki İdare Amirleri atama kararnamesi ile Alanya Kaymakamlığı’na atandı. Yeni görev yeri için kentten ayrılan Kaymakam Ürkmezer, veda mesajı yayımladı.

Ürkmezer mesajında, “Alanya Kaymakamlığı görevine atanmam münasebetiyle Safranbolu Kaymakamlığı görevinden ayrılmış bulunmaktayım. Öncelikle tüm mesai arkadaşlarıma görev sürem boyunca bana verdikleri destek için teşekkür ederim. İşte zor bir dönemde bir sabah ilçeye gelişimiz ile başlayan Safranbolu hikayemiz de Alanya İçin yola çıkmamız ile başka bir hikayeye dönüşüyor. Safranbolu için soru işaretleri ile başlayan o süreç şükür Allah’a ki bugünden geriye dönüp bakınca sadece ve sadece projeler, yeni ve örnek alınan uygulamalar, yatırımlar, ilham verici yaklaşımlar, vatandaşın her anında yanında olan yönetim, halka her daim açık makamlar, ödül alan ve pilot ilçe seviyesinde fikirler ile öne çıktı. Bunu da sinerjik bir ekip çalışması ile takım olma ruhunu harmanlayarak özellikle Belediyede ekonomik anlamda sıkı maliye ve harcama uygulamaları ve borçlarda çok büyük bir ferahlama ve aynı oranda hem altyapı hem de parklar ve kilometrelerce asfalt gibi üstyapı çalışmalarının bir arada gittiği bir anlayış ile sergiledik” ifadelerini kullandı.

Dünya Kültür Miras Şehri olan Safranbolu’nun tanıtımına yönelik bakanlıkların desteği ve önderliği ile yaptıkları çalışmalar sonucunda Safranbolu’nun turist sayısını ikiye katladıklarını kaydeden Ürkmezer, şu ifadelere yer verdi: “Bu dönemde özellikle güvenli şehir güvenli turizm uygulamaları ile asayiş olaylarımız da gözle görülür azalma yaşandı ve gelen misafirlerimiz huzurlu bir şekilde şehrimizi gezdiler. Sayfalar dolusu anlatılacak projeler hayata geçirdik ancak özellikle geleceğimizin teminatı çocuklarımıza yönelik eğitsel projelere ve uygulamalara vurgu yapmak istiyorum. Safranbolu bu dönemde ilk defa Z Kütüphane ile tanıştı ve 50 binin üzerinde kitabı çocuklarımıza ulaştırdık. Çocuklarımızla beraber ve onlar için 40 binin üzerinde fidan diktik, çocuklar için orman oluşturduk. Tüm çalışmalarımızda sadece sokaktaki vatandaşımızın yanında olmaya ve onların haklarını korumaya çalıştık. Her bir vatandaşımızın kamu önünde eşit olduğunu ve kimseye bir ayrıcalık yapılmadan başarılı çalışmalar yapılabileceğini gösterebildiysek ne mutlu. ‘Vatandaşa hizmet Devlet’e sadakat” düsturu ile çıktığımız bu yolda Allah’a şükür ki büyük Türk milletinin bir ferdi ve Türkiye Cumhuriyetinin bir vatandaşı olarak bu güzel şehre 3 yıl boyunca hizmet ettik. Şimdi de memleketimizin başka bir güzel şehrinde aynı düstur ile çalışmak üzere yola çıkıyoruz. Bizler ailece Safranbolu’dan razıyız. İnşallah Safranbolu da bizden razıdır. Allah’a emanet olun."

