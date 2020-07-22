BAKKA Yönetim Kurulu Toplantısı Karabük'te yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BAKKA Yönetim Kurulu Toplantısı Karabük'te yapıldı

İHA

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2020 yılı temmuz ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Karabük'te yapıldı.

BAKKA Yönetim Kurulu Toplantısı Karabük'te yapıldı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2020 yılı temmuz ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Karabük’te yapıldı.
Toplantıya; BAKKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Bartın Valisi Sinan Güner, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Karabük Valisi Fuat Gürel, Yönetim Kurulu üyeleri Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Yıldırım, Bartın İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, Karabük TSO Başkanı Mehmet Menscier, Bartın TSO Başkanı Halil Balık, BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz ile ajans uzmanları katıldı.
Toplantıda Yönetim Kurulu üyelerine, 2018 yılı Sosyal Kalkınma Malı Destek Programı kapanış raporu ve 2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı İlerleme raporu sunuldu.
Kalkınma ajansının ilk Yönetim Kurulu toplantısına katılan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, bölge adına birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek herkese hayırlı olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KBÜ Rektörü Polat: "Çok kültürlü bir ortama tüm öğrencileri davet ediyorum"
YEREL HABERLER KBÜ Rektörü Polat: "Çok kültürlü bir ortama tüm ...
Kaymakam Ürkmezer yeni görev yeri için kentten ayrıldı Alanya Kaymakamlığı’na atanan Ürkmezer’den veda mesajı
YEREL HABERLER Kaymakam Ürkmezer yeni görev yeri için kentten ...
Vali Gürel muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Vali Gürel muhtarlarla buluştu
Türkiye demiryolu tekeri üretiminde söz sahibi olacak KARDEMİR Yönetim Kurulu: "Demiryolu tekeri ihracatında hedefimiz Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleridir"
YEREL HABERLER Türkiye demiryolu tekeri üretiminde söz sahibi ...
Karabük Valisi Gürel: Toplu olarak yapılacak olan etkinlikleri yasaklayacağız
YEREL HABERLER Karabük Valisi Gürel: Toplu olarak yapılacak olan ...
KARDEMİR Kavşağı ihale ediliyor
YEREL HABERLER KARDEMİR Kavşağı ihale ediliyor
Kentte toplu bayramlaşmalar yasaklanacak Karabük Valisi Fuat Gürel: "Toplu yapılan etkinlikleri yasaklayacağız. Bir köyde, mahallede insanların toplanıp bayramlaşmalarını yasaklayacağız"
YEREL HABERLER Kentte toplu bayramlaşmalar yasaklanacak Karabük ...
Karabük'te polislere rütbe takıldı
YEREL HABERLER Karabük'te polislere rütbe takıldı
KARDEMİR'e "TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi" verildi
YEREL HABERLER KARDEMİR'e "TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi" ...
İHA’dan Karabük çıkarması İhlas Haber Ajansı’nın bölge müdürleri 2020’nin ilk 6 ayını Karabük’te değerlendirdi
YEREL HABERLER İHA’dan Karabük çıkarması İhlas Haber Ajansı’nın ...
Bakanlıktan hibe çöp konteynerlerini para karşılığında sattılar Mesire alanı için satın aldığı çöp konteynerleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hibesi çıktı
YEREL HABERLER Bakanlıktan hibe çöp konteynerlerini para ...
Manzarası ile meşhur Ihlamur Teras’ta sürpriz evlilik teklifi
YEREL HABERLER Manzarası ile meşhur Ihlamur Teras’ta sürpriz evlilik ...
Gökgöz Göleti ekonomiye 1 milyon 786 bin TL değer katacak
YEREL HABERLER Gökgöz Göleti ekonomiye 1 milyon 786 bin TL değer ...
"Karadeniz’in Zeugması"na ziyaretçi yoğunluğu
YEREL HABERLER "Karadeniz’in Zeugması"na ziyaretçi yoğunluğu
Kaymakam Ürkmezer'den veda ziyaretleri
YEREL HABERLER Kaymakam Ürkmezer'den veda ziyaretleri
Karabük’te koronadan ölenlerin sayısı 17 oldu
YEREL HABERLER Karabük’te koronadan ölenlerin sayısı 17 oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X