Korona sürecinde bunalıma girdi, 5 yıldır çocuklarını göremediğini iddia ederek soluğu terasta aldı Vatandaşlar sosyal mesafeyi unutup canlı yayın yaptılar

Karabük'te 5 yıldır çocuklarını göremediği iddia eden Y.G., 5 katlı binanın terasına çıkıp yardım istedi.
Edinilen bilgiye göre olay Ankara Caddesinde meydana geldi. Covid19 sürecinde bunalıma giren Y.G., 5 yıldır çocuklarını göremediğini iddia ederek 5 katlı bir binanın terasına çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
'Hem sosyal mesafeye uymadılar hem de canlı yayın yapıp o anları kaydettiler'
Polis ekipleri tarafından şerit çekilerek çevrede güvenlik önlem alınırken, şahsın atlama riskine rağmen itfaiye ekipleri çadır açtı. Polisler şahsı ikna etmeye çalışırken sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar o anları cep telefonundan canlı yayın yaparak kaydettiler.
Bir saatlik ikna çalışmasının ardından dalgınlıktan faydalanan ekipler, şahsı kurtararak aşağıya indirdi. Y.G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.