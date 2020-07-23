Karabük´te 2 ev alev alev yandı

Yasin ALDEMİR/KARABÜK,(DHA)KARABÜK´te, Bilal Demir'e ait 3 katlı evde çıkan yangın, yandaki eve de sıçradı. Yangında, 2 ev kullanılamaz hale geldi.
Karabük´e bağlı Başköy köyünde Bilal Demir´e ait 3 katlı evde sabah saatlerinde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle yangın, yandaki Nazik Sarı´ya ait eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, orman işletme ve jandarma ekipleri yangına müdahele etti. Uzun uğraşların ardından kontrol altına alınan yangında 2 ev kullanılamaz hale gelirken, evlerde kimsenin yaşamadığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR
2020-07-23 14:52:29
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