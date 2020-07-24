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Karabük’te son bir haftada 69 kişi korona virüse yakalandı Kentte 54 günde vak'a sayısı yaklaşık 3 katına çıktı

İHA

Karabük'te 1 Haziran 2020 tarihinde itibaren görülen pozitifli vak'a sayısı 496'ya yükselirken, kentte son bir haftada 69 kişi korona virüse yakalandı.

Karabük’te son bir haftada 69 kişi korona virüse yakalandı Kentte 54 günde vak'a sayısı yaklaşık 3 katına çıktı

Karabük’te 1 Haziran 2020 tarihinde itibaren görülen pozitifli vak'a sayısı 496’ya yükselirken, kentte son bir haftada 69 kişi korona virüse yakalandı.
Karabük’te Covid19 salgınının görüldüğü 17 Mart tarihinden itibaren bugüne kadar görülen toplam vak'a sayısı 676 oldu. Bu süreçte 17 vatandaş korona virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 585 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
‘Kontrollü Sosyal Hayat' dönemine geçildiği 1 Haziran 2020 tarihinden itibari ile pozitifli vak'a sayısı ise haftada 69 kişi artarak 496 oldu. Kent genelinde Mart Mayıs ayları arasında 180 kişi korona virüse yakalanmış, bunlardan 10 kişi hayatını kaybetmişti.
Öte yandan il sağlık Müdürlüğü kentte bugüne kadar 12 bin civarında PCR testi yapıldığını bildirerek, hastanede tedavisi devam eden 74 hastanın 3’ünün yoğun bakımda, bir kişinin de entübe olduğunu açıkladı.
Geçtiğimiz Salı günü, kentteki pandemi süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan Karabük Valisi Fuat Gürel, 2,5 aylık zaman diliminde vak'a sayısının 2,5 katına çıktığını açıklamıştı.
Duyarlılığı arttırmak adına çalışmaların hızla devam ettiğini kaydeden Gürel, “Polis, jandarma ve sağlık ekiplerimiz sürekli bu işin üzerindeler. Geldiğimiz nokta itibariyle son dönemlerde vak'aların azaldığını söyleyebiliriz ama bu yeterli değil. Çünkü Sağlık Bakanımız her akşam ilk 5'e giren rakamsal olarak yada vak'a sayısının azaldığı şehirlere açıklıyor. Biz bunlardan değiliz ama belli ki ortalarda bir yerdeyiz. Vak'a sayısı belli bir yerde duran şehirlerden biriyiz” ifadelerine yer vermişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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