Milletvekili Ünal’dan 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı

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AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, 24 Temmuz Basın Bayramı ve Türk basınında sansürün kaldırılışının yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Ünal mesajında, “Gazetecilik, kişilerin hak ve hürriyetlerine saygılı, halkın haber alma özgürlüğünü yerine getiren; en zor şartlarda tarafsız, dürüst ve ilkeli bir şekilde icra edilen ayrıcalıklı bir meslektir. Gazeteci gecesini gündüzüne, canını dişine katarak, ailesinden çocuğundan fedakarlık yaparak mesleğini icra etmeye çalışan, kamuoyunun doğru bilgi almasında sorumluluk sahibi kişidir. İleri demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olan basın, tarafsız, çıkarsız ve yapıcı eleştirilerle yöneticilere yol gösteren araçtır. Gerek ülkemizin gerekse Karabük’ümüzün her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında ve bu başarının ülkemiz ve ilimiz ekonomisine olumlu yönde yansımasına, basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılık ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmalar büyük katkı sağlamaktadır. Bu duygu ve düşünceler ile Karabük’ümüzde görev yapan kıymetli gazetecilerimiz başta olmak üzere tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Basın Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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