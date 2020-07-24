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İş insanı Çakır’ın acı günü

İHA

Safranbolu TSO Yönetim Kurulu üyesi ve iş insanı Metin Çakır'ın vefat eden babası Mehmet Çakır (77) Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

İş insanı Çakır’ın acı günü

Safranbolu TSO Yönetim Kurulu üyesi ve iş insanı Metin Çakır’ın vefat eden babası Mehmet Çakır (77) Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Safranbolu’nun sevilen isimlerinden Mehmet Çakır için Safranbolu Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Çakır’ın yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve çok sayıda vatandaş katılırken, Safranbolu TSO Yönetim Kurulu üyesi ve iş insanı Metin Çakır tabut başında taziyeleri kabul etti. Baba Çakır, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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