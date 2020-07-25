Safranbolu'da tarihi iki konakta yangın çıktı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otel olarak kullanılan iki tarihi konakta yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Tarihi Çarşı bölgesinde bulunan tarihi konakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler diğer diğer konağa sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alınırken, yangın çevresinde bulunan evlerde boşaltıldı.

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