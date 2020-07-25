200 yıllık tarihi konaklar alevlere teslim oldu Alevlerin geceyi aydınlattığı iki tarihi konaktaki yangın 2 saatte kontrol altına alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 200 yıllık iki tarihi konak çıkan yangın sonrası alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre Tarihi Çarşı bölgesinde otel olarak kullanılan Osman Şenol'a ait 3 katlı tarihi konakta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede hızla yayılan alevler iki asırlık binayı tamamen sararken, yangın bitişikte bulunan Ali ve Orhan Demirci’ye ait 3 katlı konağa sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, arazöz ve su tankerleri sevk edildi. Polis ekipleri patlama riskine karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, iki saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında iki konak yanarak kullanılmaz hale geldi. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme çalışması başlatıldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, beraberinde İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ile birlikte olay yerine gelerek yangın ile ilgili bilgiler aldı.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gürel, iki tarihi konağın yangına maruz kalarak büyük hasar aldığını ifade ederek, “Safranbolu Belediyesi’ne, Karabük Belediyesi’ne ait itfaiye araçlarımız, Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazözler, KARDEMİR’e ait itfaiyelerle ve özel şahıslara ait tankerlerle söndürmeye çalışıyor arkadaşlarımız. Kontrol altına alındı şuan için. Soğutma çalışmaları devam ediyor” diye konuştu.

Safranbolu’nun değerli bir kent olduğunu vurgulayan Vali Gürel, “Eski tarihi bir kent olması asabiyle de arka taraftaki sokaklara girme ile ilgili tabi sorunlar var. Ön taraftan müdahale ederek söndürülmeye çalışıldı. Bu manada zamanla alakalı sorunlar yaşandı. Fakat şuan için iki binada soğutma çalışmaları devam ediyor.”

Yangının çıkış nedeni ile ilgili çeşitli söylentilerin ifade edildiğini kaydeden Gürel, kesin sonucun yapılacak olan araştırma sonrası ortaya çıkacağını söyledi.

Gürel, bundan sonraki süreçte çıkabilecek yangınlarla ilgili koruma tedbirlerini gözden geçirmeleri gerektiğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.