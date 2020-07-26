Susuzluk yaşayan köylüler hayvanları için her gün metrelerce su taşıyor

Karabük'ün Aşağı Kızılcaören köyünde hayvancılıkla uğraşan köylüler, yaşadıkları su sıkıntısı nedeniyle zor günler geçiriyor.

Merkez ilçeye bağlı Aşağı Kızılcaören köyü Çamlık Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan köylüler hayvanları için su bulmakta zorlanıyor. Hava sıcaklıklarının arttığı şu günlerde köylüler hayvanlarının su ihtiyaçlarını tankerlerle karşılamaya çalışıyor. Uzun zamandır yaşanan su sorunu nedeniyle göç veren köydeki vatandaşlar yetkililerden yardım bekliyor. Köyde büyükbaş hayvancılıkla uğraşan Adem Ertan, susuzluk nedeniyle hayvanların telef olduğunu belirterek, “Bunlar cins hayvan. Getirme suyu ile uğraşıyoruz. Yetkililerden bir an önce çare istiyoruz” dedi.

Kardeşlerinin de kendisi gibi hayvancılık yapmak istediğini ifade eden Ertan, su sıkıntısından dolayı köye gelemediklerini söyledi. Kendi imkanları ile birkaç yer kazdıklarını ve su bulduklarını kaydeden Ertan, suyu çıkartmak için makine gücünün olması gerektiğini dile getirdi.

Köye gelen suyun ihtiyacı karşılamadığını söyleyen Selahattin Tuncer ise, “Hayvancılık yapacak arkadaşlarımız var. Aşağı bölgelerde kapalı besicilik yapıyorlar. Köyde su olması halinde köy canlanır. En büyük problem su sıkıntısı. Su olmadığı için herkes aşağıya göç etti. Köyün etrafında su çıkacak, sondaj vurulacak yerler var. 3040 metreden belki de su çıkar. Sondaj yapılsa buralarda su temin edilebilir. Yetkililer gelip incelese zaten onlarda görür” diye konuştu.

15 yıl önce ailesi ile birlikte Van’dan Karabük’e gelerek küçükbaş hayvancılık yapmak için Aşağı Kızılcaören köyüne yerleşen Hamdullah İzbekler, “Su sıkıntımız var. Tankerle su getiriyoruz ama yetmiyor. Yaklaşık 250300’e yakın koyunum var. Otlamadan getirdikten sonra köyün içerisine geldikleri zaman yarısı su içiyor yarısı da susuz kalıyor. Hayvanları çoğaltmak istiyoruz ama su olmadığı için bir şey yapamıyoruz. İnşallah en kısa zamanda sıkıntımızı giderirler” ifadelerini kullandı.

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