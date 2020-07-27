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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KARDEMİR Genel Kurulu ertelendi

İHA

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) 25. Olağan Genel Kurulu, çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

KARDEMİR Genel Kurulu ertelendi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) 25. Olağan Genel Kurulu, çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.
KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yapılması planlanan genel kurul için fabrikaya gelen hissedarlar korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülerek salon alındı.
Sosyal mesafe kurallarına göre bir koltuğun boş bırakıldığı salona maskesiz kimse alınmadı.
Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 25. Olağan Genel Kurul toplantısı, çoğunluğun sağlanamamasından dolayı ileri bir tarihe ertelendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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