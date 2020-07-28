İl Göç İdaresi çocukları çeşitli hediyelerle sevindirdi

Karabük İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla yetim ve yardıma muhtaç çocuklara bayramlık hediye edildi.

İl Göç İdaresi çeşitli nedenlerden dolayı Türkiye'ye sığınarak Karabük’te yaşayan misafir aileleri Kurban Bayramı’nda unutmadı. Misafir ailelerin yanında olmaya devam eden yetkililer bu kez çocukların yüzünü güldürdü. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç, “Yetim gülerse dünya güler, onlar bizlere Allah’ın emanetidir. Pandemi sebebiyle yaşadığımız zorluklar içerisinde, bir nebze olsun çocuklarımızı sevindirmek ve onlarla bayram sevincini yaşamak istedik” dedi.

Karabük’ün kültürel zenginlikleri hoşgörüyle karşılayan güzel bir kent olduğunu kaydeden Dorkaç herkesin Kurban Bayramı’nı kutlarken, Türkiye’de birlik ve beraberliğin daim olmasını temenni etti.

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