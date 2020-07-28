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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum katında çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

İHA

Bodrum katında çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

Karabük’te, 5 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında, 1’i bebek ve 3’ü çocuk olmak üzere 7 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Yangın, öğlen saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 76 Nolu Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın bodrum katında çıktı. Bodrum katında bulunan çekyattan dolayı çıkan yangında binada oturanlar panik yaşadı. Biranda dumanların tüm binayı sardığı apartmanda oturanlar panik içinde dışarıya çıkmaya çalışırken İbrahim Efe Özen (4), Ahmet Emir Özen (1), Esra Özen (27), Sıla Küçüköter (15), Ayşe Küçüköter (42), Ayhan Umut Küçüköter (7) ve Raziye Bulut (74) olmak üzere toplam 7 kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, 7 kişi ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın, üst katlara sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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