Tır, otomobile çarpmamak için yavaşlayan kamyona çarptı

Karabük’te seyir halindeki tır, otomobile çarpmamak için yavaşlayan hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazadan sürücü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza KarabükSafranbolu Karayolu üzerinde bulunan Şehit Ateşe Reşat Bulvarı’nda meydana geldi. Menderes K. yönetimindeki 41 VL 003 plakalı tır Safranbolu istikametine seyir halinde iken, önündeki otomobile çarpmamak için yavaşlayan Mehmet C. yönetimindeki 06 FR 0953 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sürücü Menderes K.’nın tedavisi ayakta tamamlandı.

Kazada maddi hasar meydana gelirken, trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

Sürücü Mehmet C. orta şeritte ilerleyen otomobilin aniden sağ tarafa geçtiğini ve bir anda önünde durduğunu belirterek, “Bende bu şeritte gidiyorum. Adama vurmayayım diye durdum. Durunca arkadan gelen araçta bana vurdu” dedi.

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