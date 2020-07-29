Karabük'te Kurban Bayramı için alınan kararlarla ilgili açıklama

Karabük Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kurban Bayramı için alınan kararlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "Özellikle arefe günü yapılacak olan mezarlık ziyaretlerinin toplu olarak yapılmamasına özen gösterilmesine, mezarlık ziyaretlerinde sosyal mesafe kuralına riayet edilmesine, mutlaka maske takılmasına ve mezarlıklarda herhangi bir ikramda bulunulmamasına, tüm ilimiz genelinde (ilçe ve köyler dahil) bayram nedeniyle yapılacak toplu yemeklerin (bayram yemekleri) ve toplu etkinliklerin yapılmamasına, bayram namazı kılınacak camilerin içerisinde ve bahçe/avlularında yoğunluk oluşmaması için Valilik/Kaymakamlıklarca uygun görülen açık alanlarda da, alınacak tedbirler çerçevesinde bayram namazı kılınabilmesine ve özellikle birden fazla mahallesi bulunan köylerimizde bayram namazlarının tüm mahalle camilerinde kılınmasına ve tek bir camide toplanılarak yoğunluk oluşturulmamasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kurban Bayramı nedeniyle köy ve mahallelerde bayramlaşma merasimlerinin salgın riskini artıracağı gerekçesi ile yapılmamasına karar verildiği belirtildi. Bayramda kesilen hayvanlara ait hastalıklı organların ve kesim sırasında oluşan atıkların kist hidatik riskine karşı kesinlikle evcil ve yabani hayvanlara verilmemesinin ifade edildiği açıklamada, Kurban Bayramı nedeniyle gerek hayvan satış, gerekse kurban kesim yerlerinde alınacak tedbirler çerçevesinde Sağlık Bakanlık Koronavirüs Bilim Kurulunca 'Kurban Bayramı ve öncesinde Hayvan Satış Yerlerine Yönelik Alınması Gereken Önlemler' başlığıyla belirlenmiş tüm kurallara işletme sahiplerinin, çalışanların ve hizmet alan vatandaşların eksiksiz uyması gerektiği vurgulandı.

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