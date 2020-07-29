Siparişleri yetiştirmek için gece yarısına kadar çalışıyorlar Bıçak bileyicilerinin Kurban Bayramı mesaisi

Karabük’te Kurban Bayramı’na iki gün kala bıçak bileyicileri gece yarısına kadar siparişleri yetiştirmek için çalışıyor.

Karabük’te Kurban Bayramı öncesi bıçak bileyicilerinde hareketlilik yaşanıyor. Vatandaşların bıçaklarını bayrama hazırlayan ustalar, bir taraftan da satış yapıyor. Vatandaşların bayram öncesinde uğrak yeri haline gelen yerlerden biri olan Bıçakçı Ali Usta, yaklaşık bir haftadır, vatandaşların kurban kesimi için kullanacaklarını bıçakları yetiştirmek için eşi ile birlikte gece yarılarına kadar çalışıyor.

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