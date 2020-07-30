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Safranbolu bayram öncesi boş kaldı UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesi, bayram öncesi istenilen ilgiyi görmezken, 5 bin yataklı otel, konak ve pansiyonların sadece yüzde 5'i doldu

İHA

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, beklenen ilgiyi görmedi.

Safranbolu bayram öncesi boş kaldı UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesi, bayram öncesi istenilen ilgiyi görmezken, 5 bin yataklı otel, konak ve pansiyonların sadece yüzde 5'i doldu

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, beklenen ilgiyi görmedi.
3 bin yıllık bir geçmişe sahip olan, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, cami, çeşme ve köprü gibi tarihi yapılarla açık hava müzesi olan tarihi ilçede, oteller ve sokaklar boş kaldı.
Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle alınan tedbirlerde normalleşmeye gidilmesine rağmen istenilen seviyeye ulaşamayan Safranbolu, önceki yıllara göre Kurban Bayramı öncesi boş kaldı.
Şehir hayatı, yaşantısı ve mimarisi nedeniyle "Osmanlı'nın parmak izi" olarak anılan tarihi ilçeye hiçbir tur düzenlenmezken, 5 bin yatak kapasiteli otel, konak ve pansiyonların sadece yüzde 5'i doldu.
Kurban Bayramı dolayısıyla otel, konak ve pansiyonlara talep olmazken, esnafların umudu ise günü birlik ziyaretçilere kaldı.

"Bayram için talep yok"
İlçede uzun yıllardır konak işletmeciliği yapan Osman Şenol, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Safranbolu'nun tarihinin en kötü dönemini yaşadığını söyledi.
İlçede 58 yıldır ticaretle uğraştığını, ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Şenol, "Mart ayından bugüne kadar bir beklentimiz yok. 1015 gündür hareketlilik var ama bayram için hiç talep yok. Yabancı turist hiç yok zaten, yerli de çok az. Umduğumuzun yarısından bile az" dedi.
Fiyat artışı yapılmadığını aktaran Şenol, şunları kaydetti:
"2020 yılını karanlık görüyorum. Bir yandan virüs diğer yandan ekonomik sıkıntılar. Fiyatlarımız geçen senenin fiyatları, konaklamalarda 23 yıl önceki fiyatları. Ona rağmen kimsede hareketlilik yok, piyasa çok kötü."
Bugüne kadar böyle bir sıkıntı yaşamadıklarını hatırlatan Şenol, "1962 yılından itibaren bir ticaret hayatım var. Piyasada çok dalgalanmalar oldu ama bu seneki en fenası. Halkın geçimi çok sıkıntılı. Allah sonumuzu hayır etsin" diye konuştu.
Kötü duruma rağmen hizmet vermeye devam ettiklerini vurgulayan Şenol, şu ifadelere yer verdi:
"Yapacak bir şey yok. Burada 26 tane personelim var. Bunlar ne yapacaklar? Kapatsan ne yapacaksın, açsan nasıl ayakta duracaksın? Bu yıl beklenti yok. Önümüz kış zaten. Bayram için doğru düzgün bir talep yok. Daha önceleri Kurban Bayramlarında bir iki ay evvelinden yerlerimiz dolardı. 9 konağım dolup taşardı. Bu sene yüzde 10 bile değil. Bir tane tur talebi yok."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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