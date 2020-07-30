Başkan Çaylı : " Bayramda alınan tedbirlere sevdiklerimiz için uyalım"

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Kurban Bayramı mesajı yayınladı.

Başkan Çaylı, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Milleti birbirine yakınlaştıran, sevgi ve dostluk bağlarını güçlendiren bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar; kucaklaşma, kenetlenme ve ihtiyacı olanlara yardım eli uzatma günleridir. Bayramın manasında yakınlaşmak, kaynaşmak, bölüşmek ve paylaşmak vardır. Bu bayrama, geçtiğimiz aylarda idrak ettiğimiz Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi buruk giriyoruz. Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’mizi de çok etkileyen, çok sayıda insanımızı aramızdan alan korana virüs dolayısıyla tam manasıyla sevinemeyeceğimiz, samimiyetle kucaklaşamayacağımız bir bayram geçireceğiz. Şartlar ne olursa olsun, birlik, beraberlik, kaynaşma ve dayanışmamızı sürdürelim. Fizikken kucaklaşamasak, elleri sıkamasak da, ruhen bunu tüm kalbimizle yaşayalım, yaşatalım. Bayramı idrak ederken devletimizin aldığı korana virüs tedbirlerini, şartlar ne olursa olsun ihmal etmeyelim. Bayram ziyaretlerini şartlar ne olursa olsun yapmayalım. Maske takalım, fiziksel mesafeye mutlaka uyalım, temizlik hijyen konusunda titizliğimizi sürdürelim. Kendimizi düşündüğümüz kadar sevdiklerimizi de düşünelim. Her zamandan daha çok birliğe ve beraberliğe, kenetlenmeye ihtiyacımızın olduğu bugünlerde, dargınlıkları, kırgınlıkları bir kenara bırakalım. Darda kalana sahip çıkalım. Mazlum ve mağdurların haklarını savunalım. Muhtaç ve yoksulu koruyalım, öksüz ve yetimleri sevindirelim. Komşumuz açken, bizler tok yatmayalım. Bizler tüm tarihimiz boyunca bayramlarımızı bu anlayışla coşku içinde, heyecan içinde, birlik ve dirlik içinde kutladık. Bu bayramı dünyadaki ve ülkemizdeki pandemi olumsuzluklarına rağmen, yine hep birlikte coşkuyla, sevinçle, neşeyle karşılayacak; acılarımızı ve mutluluklarımızı, yasımızı ve aşımızı paylaşarak yaşayacağız.

Bu düşüncelerle Allah, sevinçlerimizi, mutluluklarımızı daim kılsın diyor, yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bayramın Milletimize, İslam Âlemine ve bütün insanlığa huzur, barış ve mutluluk getirmesini Yüce Allah’tan diliyor; sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.