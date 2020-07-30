Sağlık Müdürlüğü kadrosundan Vali Gürel'e ziyaret

Karabük İl Sağlık Müdürlüğüne yeniden atanan Ahmet Sarı ile hastane yönetimleri Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Vali Fuat Gürel, Sağlık Bakanlığı tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne yeniden atanan Dr. Ahmet Sarı ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak atanan Dr. Öğretim Üyesi Nihat Yılmaz, Safranbolu Devlet Hastanesi Başhekimi olarak atanan Op. Dr. Erkan Andaç, Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi olarak atanan Doç. Dr. Ahmet Taylan Çebi, Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. İsmail Kara ve Destek Hizmetleri Başkanı olarak atanan Yüksel Korkut’u makamında kabul ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı ve beraberindeki heyet ile bir süre görüşen Vali Gürel, yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

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