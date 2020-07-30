Karabük’te korona virüsten 1 kişi daha hayatını kaybetti

Karabük'te korona virüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 59 yaşındaki Ramazan Başaran hayatını kaybetti.
Karabük'te korona virüsten dolayı yoğun bakımda tedavi gören Ramazan Başaran(59) yaşam mücadelesini kaybetti. Kentte korona virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 19 oldu.
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