Vali Gürel hayvan pazarını denetledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük Valisi Fuat Gürel, Kurban Bayramı öncesi yoğun olan canlı hayvan pazarını denetleyerek incelemelerde bulundu.

Vali Gürel, İl Tarım Müdürü Çetin Ayvalık ve görevli kontrol ekiplerinden kurbanlık hayvanlar ve alınan tedbirlere ilişkin bilgi aldı.

Korona virüs (Covid19) tedbirlerine uyulması konusunda sık sık uyarıda bulunan Vali Gürel, hem satış yapan hem de kurban almak için pazarda bulunan vatandaşlarla görüşerek, hayırlı alışverişler diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.