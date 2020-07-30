Köpekleri ayırmak isterken tüfeğin ateş almasıyla bacağından yaralandı

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Yasin ALDEMİR/EFLANİ (Karabük), (DHA)KARABÜK´ün Eflani ilçesinde birbirine saldıran köpekleri ayırmak isteyen Ramazan Bade, elindeki tüfeğin ateş alması sonucu bacağından yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Eflani ilçesine bağlı Çukurören köyünde meydana geldi. Ramazan Bade sokakta dolaştığı sırada köpeklerin boğuştuğunu gördü. İddiaya göre, köpekleri ayırmak isteyen Ramazan Bade, elindeki tüfeğinin ateş alması sonucu sağ bacağından yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi, Ramazan Bade´ye ilk müdahalede bulundu. Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bade, tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2020-07-30 16:32:55



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