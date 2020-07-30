Karabük'te mezarlıklarda sosyal mesafe kuralına uygun dua

Karabük'te Kurban Bayramı arifesinde mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına ve alınan tedbirlere uydu.

Karabük Valiliği, kentte korona virüs vakalarının artış göstermesi üzerine mezarlık ziyaretlerinin toplu yapılmasını ve toplu bayramlaşma ve toplu yemekleri yasaklamıştı. Arife günü nedeniyle mezarlıklara giden vatandaşların sosyal mesafeye uyarak dua ettikleri ve kurallara uydukları gözlemlendi. Kurban Bayramı arifesinde sabahın erken saatlerinden itibaren aile mezarlıkları ve şehitliklere gelmeye başlayan vatandaşlar, Kur'anı Kerim okuyup dua etti. Bazı vatandaşlar kabirlerin bakımını yaparken, bazı aileler hüzünlü anlar yaşadı.

Vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarken, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara da uydukları görüldü. 2016 yılında göreve giderken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Serkan Erkartal'ın babası Ahmet Erkartal, korona virüs salgını nedeniyle biraz geç geldiklerini söyledi. Sosyal mesafe kurallarına uyduklarını ifade eden Erkartal, "21 Temmuz 2016'da göreve giderken trafik kazası sonucu şehit oldu. Allah kimsenin başına evlat acısı vermesin, çok zor. Virüs var diye biraz geç geldik. Mümkün olduğunca sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz. Birkaç aile vardı, biz onlar gittikten sonra geldik. Tüm şehitlere Allah rahmet eylesin, ailelerine sabır versin" dedi.

Karabük Belediyesi tarafından mezarlığa gelen vatandaşlara Yasini Şerif kitabı hediye edildi.

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