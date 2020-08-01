Vali Gürel, asker ve polisle bayramlaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Gürel, asker ve polisle bayramlaştı

İHA

Karabük Valisi Fuat Gürel Kurban Bayramı dolayısıyla beraberinde Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve protokol üyeleri ile birlikte İl Jandarma Komutanlığı ile 5000 Evler Şehit Mehmet Esen Polis Merkezi Amirliğini ziyaret etti.

Vali Gürel, asker ve polisle bayramlaştı

Karabük Valisi Fuat Gürel Kurban Bayramı dolayısıyla beraberinde Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve protokol üyeleri ile birlikte İl Jandarma Komutanlığı ile 5000 Evler Şehit Mehmet Esen Polis Merkezi Amirliğini ziyaret etti.
İlk olarak İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Vali Fuat Gürel ve beraberindeki heyet askeri personelin bayramını kutladı. 5000 Evler Şehit Mehmet Esen Polis Merkezi Amirliğini ziyaret ederek Emniyet mensuplarının bayramlarını kutlayan Vali Gürel, personele görevlerinde başarılar dilediler.
Vali Gürel, il protokolü ile birlikte daha sonra şehitliği ziyaret ederek, şehitlerin mezarına karanfil bıraktı.
Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan şehitlik ziyaretinde Müftülük görevlileri tarafından tüm şehitler için dua edildi. Yapılan duanın ardından Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Gürel'den bayram ziyareti
YEREL HABERLER Vali Gürel'den bayram ziyareti
Bayramda acemi kasaplar hastanelere koştu
YEREL HABERLER Bayramda acemi kasaplar hastanelere koştu
Tatilde boğulan polis memuru Özgül, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Tatilde boğulan polis memuru Özgül, son yolculuğuna ...
Karabük’te 60 günde Covid-19 vak'a sayısı 532’ye yükseldi
YEREL HABERLER Karabük’te 60 günde Covid-19 vak'a sayısı 532’ye ...
Boğularak ölen polis eşini kendi elleriyle toprağa koydu Eşini kaybeden acılı adam, oğluna sarılarak acısını dindirmeye çalıştı
YEREL HABERLER Boğularak ölen polis eşini kendi elleriyle toprağa ...
Başkan Kurt'tan bayram mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kurt'tan bayram mesajı
Kimisi elinden kaçırdı, kimisi satın aldığı kurbanını pazarda kestirdi
YEREL HABERLER Kimisi elinden kaçırdı, kimisi satın aldığı kurbanını ...
Karabük'te Kurban Bayramı namazı meydanda kılındı
YEREL HABERLER Karabük'te Kurban Bayramı namazı meydanda kılındı
Validen vatandaşlara "sarılmayın" ve "kucaklaşmayın" uyarısı
YEREL HABERLER Validen vatandaşlara "sarılmayın" ve "kucaklaşmayın" ...
Karabük'te mezarlıklarda sosyal mesafe kuralına uygun dua
YEREL HABERLER Karabük'te mezarlıklarda sosyal mesafe kuralına uygun ...
Köpekleri ayırmak isterken av tüfeği ile kendini vurdu
YEREL HABERLER Köpekleri ayırmak isterken av tüfeği ile kendini ...
Karabük’te iki otomobil çarpıştı: 3’ü çocuk 6 yaralı
YEREL HABERLER Karabük’te iki otomobil çarpıştı: 3’ü çocuk 6 yaralı
Köpekleri ayırmak isterken tüfeğin ateş almasıyla bacağından yaralandı
YEREL HABERLER Köpekleri ayırmak isterken tüfeğin ateş almasıyla ...
Vali Gürel hayvan pazarını denetledi
YEREL HABERLER Vali Gürel hayvan pazarını denetledi
Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısında artış
YEREL HABERLER Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısında artış
Karabük'te ihracat arttı, ithalat azaldı
YEREL HABERLER Karabük'te ihracat arttı, ithalat azaldı
KARORSAN toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER KARORSAN toplantısı yapıldı
Vali Gürel Kurban Bayramı'nı kutladı
YEREL HABERLER Vali Gürel Kurban Bayramı'nı kutladı
Milletvekili Güneş Kurban Bayramı'nı kutladı
YEREL HABERLER Milletvekili Güneş Kurban Bayramı'nı kutladı
TSO Meclis Başkanı Ünal’dan bayram mesajı
YEREL HABERLER TSO Meclis Başkanı Ünal’dan bayram mesajı
Polislerden hayvan pazarında denetim
YEREL HABERLER Polislerden hayvan pazarında denetim
Karabük’te korona virüsten 1 kişi daha hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Karabük’te korona virüsten 1 kişi daha hayatını ...
Sağlık Müdürlüğü kadrosundan Vali Gürel'e ziyaret
YEREL HABERLER Sağlık Müdürlüğü kadrosundan Vali Gürel'e ziyaret
Milletvekili Ünal'dan bayram mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Ünal'dan bayram mesajı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X