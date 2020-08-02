Lastiği patlayan ticari taksi karşı şeride geçip ağaca çarptı: 2 yaralı

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Karabük'te seyir halindeki ticari taksi lastiklerinin patlamasının sonucu karşı şeride geçerek ağaca çarptı. Kazada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, KarabükSafranbolu Karayolunda meydana geldi. F.B.Ö. (19) yönetimindeki 78 T 0183 plakalı ticari taksi Şehit Ataşe Reşat Bulvarı'nda seyir halinde iken lastiklerinin patlaması sonucu önce refüje sonra karşı şeride geçerek ağaca çarptı. Kazada sürücü ile yolcu Ö.T. (22) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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