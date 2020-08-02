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Lastiği patlayan ticari taksi karşı şeride geçip ağaca çarptı: 2 yaralı

İHA

Lastiği patlayan ticari taksi karşı şeride geçip ağaca çarptı: 2 yaralı

Karabük'te seyir halindeki ticari taksi lastiklerinin patlamasının sonucu karşı şeride geçerek ağaca çarptı. Kazada iki kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, KarabükSafranbolu Karayolunda meydana geldi. F.B.Ö. (19) yönetimindeki 78 T 0183 plakalı ticari taksi Şehit Ataşe Reşat Bulvarı'nda seyir halinde iken lastiklerinin patlaması sonucu önce refüje sonra karşı şeride geçerek ağaca çarptı. Kazada sürücü ile yolcu Ö.T. (22) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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