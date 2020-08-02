Pozitif vakaların görüldüğü köy karantinaya alındı

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde birden fazla korona virüs vakasına rastlanılmasının ardından karantina kararı alındı.
Değirmenyanı köyünde 8 kişi de korona virüs görülmesinin ardından köy 14 gün karantina altına alındı. Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice köye gelip konu hakkında bilgi aldı. Jandarma ekipleri köye girişçıkışları kapatırken vatandaşlara evlerine girmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
Öte yandan ilçe genelinde son 48 saatte 20 kişi de korona virüs tespit edildiği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.