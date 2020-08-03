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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük’te bayram dönüşü yoğunluğu

İHA

Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine gelen vatandaşların dönüş yolculuğuna başladı. Şehir merkezinde yoğunlaşan trafiği polis ekipleri rahatlatmaya çalışıyor.

Karabük’te bayram dönüşü yoğunluğu

Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine gelen vatandaşların dönüş yolculuğuna başladı. Şehir merkezinde yoğunlaşan trafiği polis ekipleri rahatlatmaya çalışıyor.
İstanbul ve diğer büyük kentlerden başta Karabük olmak üzere Kastamonu ve Sinop’a gelen vatandaşlar bayramın son günü geri dönüş için yeniden yollara düştü. Tatilcilerin geçiş güzergahında olan Karabük’ün şehir merkezinde araç yoğunluğu yaşanıyor. Uzun kuyrukların oluştuğu merkezde, Trafik polisleri sıkışan trafiğin tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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