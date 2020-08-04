Kamyonun çarptığı imam hayatını kaybetti

Karabük’ün Yenice ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Diyanet Sen Şube Başkanı kamyonun çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Yenice Zonguldak karayolu Atatürk mahallesi sanayi kavşağında meydana geldi. Zonguldak istikameti seyir halinde olan N.D idaresindeki 67 ABH 371 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Şinasi Kocakaya’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve ağır yaralanan Kocakaya, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansı ile Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diyanet Sen Yenice Şube Başkanı ve İsmetpaşa Merkez Camii İmamHatibi Şinasi Kocakaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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